Ингосстрах застраховал по ДМС сотрудников компании "УВЗ-Логистик"

СПАО "Ингосстрах" заключило договор добровольного медицинского страхования (ДМС) с ООО "УВЗ-Логистик". Страховой защитой обеспечены 136 сотрудников компании, общий лимит ответственности по договору составляет более 1.2 млрд руб. Договор заключен сроком на один год, говорится в сообщении Ингосстраха.



Согласно условиям договора, программа страхования включает амбулаторно-поликлиническое и стационарное обслуживание, помощь на дому в пределах 30 км от МКАД, услуги скорой медицинской помощи, стоматологическую помощь, поликлиническую и экстренную стационарную помощь на территории России, обслуживание в медицинских научных центрах, иммунопрофилактику в офисе, а также услуги корпоративного врача.



"В современном бизнесе огромную роль играет репутация. ДМС – важная составляющая имиджа работодателя в глазах сотрудников. Создание оптимального социального пакета повышает лояльность коллектива, уменьшает текучесть кадров. Полис ДМС позволяет перевести медицинское обслуживание сотрудников на качественно новый уровень, дает возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь в лучших медицинских центрах, а это в свою очередь способствует повышению работоспособности сотрудников", – комментирует начальник департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток.



ООО "УВЗ-Логистик" входит в транспортную группу корпорации УВЗ и занимается железнодорожными перевозками.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 26.10.2017