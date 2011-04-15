Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/10/2017
13:36

Ингосстрах застраховал по ДМС сотрудников компании "УВЗ-Логистик"

СПАО "Ингосстрах" заключило договор добровольного медицинского страхования (ДМС) с ООО "УВЗ-Логистик". Страховой защитой обеспечены 136 сотрудников компании, общий лимит ответственности по договору составляет более 1.2 млрд руб. Договор заключен сроком на один год, говорится в сообщении Ингосстраха.

Согласно условиям договора, программа страхования включает амбулаторно-поликлиническое и стационарное обслуживание, помощь на дому в пределах 30 км от МКАД, услуги скорой медицинской помощи, стоматологическую помощь, поликлиническую и экстренную стационарную помощь на территории России, обслуживание в медицинских научных центрах, иммунопрофилактику в офисе, а также услуги корпоративного врача.

"В современном бизнесе огромную роль играет репутация. ДМС – важная составляющая имиджа работодателя в глазах сотрудников. Создание оптимального социального пакета повышает лояльность коллектива, уменьшает текучесть кадров. Полис ДМС позволяет перевести медицинское обслуживание сотрудников на качественно новый уровень, дает возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь в лучших медицинских центрах, а это в свою очередь способствует повышению работоспособности сотрудников", – комментирует начальник департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток.

ООО "УВЗ-Логистик" входит в транспортную группу корпорации УВЗ и занимается железнодорожными перевозками.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 26.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100