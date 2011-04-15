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26/10/2017
14:00

В России планируют снизить квоту на трудовых мигрантов

Минтруд подготовил проект постановления Правительства об утверждении квоты на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам на 2018 год, документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Квота установлена на уровне 140.4 тыс. человек. Это на 20.7% меньше, чем в 2017 году, говорится в пояснительной записке.

"Потребность и соответствующие объёмы квоты позволят удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках, реализовать инвестиционные проекты, включая необходимые для проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году", — говорится в записке.

В Минтруде подчеркнули, что потребность России в иностранных работниках в 2018 году оценивается в 108 человек.





"AK&M" от 26.10.2017
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