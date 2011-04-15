ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.



Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0.25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0.4%.



ЕЦБ также объявил о продлении программы количественного смягчения (QE) на 9 месяцев, сократив при этом объём выкупа активов до 30 млрд евро. Программа действовала до конца 2017 года с ежемесячным объёмом покупок в размере не более 60 млрд евро.



Напомним, 10 марта 2016 года ЕЦБ понизил базовую ставку до 0% с 0.05%, 4 сентября 2014 года - до 0.05% с 0.15% годовых, 5 июня 2014 года - до 0.15% с 0.25% годовых, 7 ноября 2013 года - до 0.25% с 0.5%, 6 мая 2013 года - до 0.5% с 0.75%, 5 июля 2012 года - до 0.75% с 1%, 9 декабря 2011 года - до 1% с 1.25%, 3 ноября 2011 года - до 1.25% с 1.5% годовых.



В последний раз ЕЦБ повышал ставку 7 июля 2011 года, когда она была увеличена на 0.25 процентного пункта до 1.5% годовых.





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