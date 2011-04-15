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26/10/2017
16:55

Объёмы жилищного строительства в РФ за девять месяцев упали на 6.4%

Объёмы жилищного строительства в РФ за девять месяцев упали на 6.4%, сообщает Росстат.

"В январе-сентябре 2017 года введено в эксплуатацию 677.9 тыс. квартир общей площадью 46.4 млн кв. м, что составило 93.6% к соответствующему периоду предыдущего года", - говорится в сообщении.

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объёмы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11.5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 6.9%, Санкт-Петербурге - 4.8%, Ленинградской области - 4.3%, Республике Татарстан - 3.7%, Республике Башкортостан - 3.4%, Ростовской области - 3.3%, Москве - 3%, Свердловской области - 2.6%, Новосибирской области - 2.2%, Самарской области - 2%, Нижегородской области - 1.9%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть меньше половины общей площади жилья, введённой в России.

В январе-сентябре 2017 года индивидуальными застройщиками введено 146.2 тыс. жилых домов общей площадью 19.3 млн кв. м, что составило 91.1% к январю-сентябрю 2016 года.

"AK&M" от 26.10.2017
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