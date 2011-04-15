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26/10/2017
17:40

Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 октября, не изменились и составили 38.35 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 октября, не изменились и составили 38.35 руб. за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Цены на бензин АИ-80 и АИ-92 составили 34.72 руб. и 37.26 руб. соответственно. Бензин АИ-95 на конец отчётного периода стоил в среднем по России 40.30 руб.

Цена на дизельное топливо за отчётную неделю выросла на 0.3% и составила 38.41 руб. за литр.

За прошедшую неделю в 20 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Омске, Грозном и Владимире - на 0.3%.

Снижение цен на бензин на 1% зафиксировано в Южно-Сахалинске, на 0.1-0.3% - в Липецке, Перми, Краснодаре, Пензе и Уфе.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились.


"AK&M" от 26.10.2017
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