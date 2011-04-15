Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 октября, не изменились и составили 38.35 руб. за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на бензин АИ-80 и АИ-92 составили 34.72 руб. и 37.26 руб. соответственно. Бензин АИ-95 на конец отчётного периода стоил в среднем по России 40.30 руб.



Цена на дизельное топливо за отчётную неделю выросла на 0.3% и составила 38.41 руб. за литр.



За прошедшую неделю в 20 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Омске, Грозном и Владимире - на 0.3%.



Снижение цен на бензин на 1% зафиксировано в Южно-Сахалинске, на 0.1-0.3% - в Липецке, Перми, Краснодаре, Пензе и Уфе.



В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились.





"AK&M" от 26.10.2017