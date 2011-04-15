Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, с 1 января 2018 года будут увеличены на 3.7%

Расходы Пенсионного фонда в 2018 году на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 млрд руб. и составят 7.15 трлн руб. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11.8 млрд руб. и составят 981 млрд руб., говорится в сообщении ПФР.



Так, страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 3.7%, что выше показателя прогнозной инфляции на 0.5%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4982.9 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла – 81.49 руб. (в 2017 году – 78.58 руб.). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14075 руб. (161.3% к прожиточному минимуму пенсионера).



Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4.1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 руб. (103.7% к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13699 руб.



Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. В условиях возможного снижения ПМП в регионе предусмотрено сохранение общего размера материального обеспечения неработающих получателей федеральной социальной доплаты на уровне не ниже 31 декабря 2017 года. На эти цели в бюджете ПФР заложено 94.5 млрд руб.



В соответствии с проектом бюджета 14.7 млрд руб. планируется направить на выплату средств пенсионных накоплений в виде накопительной пенсии, срочной и единовременной выплат.



С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3.2%. Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 450.6 млрд руб.



Россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1.2 тыс. руб. в месяц, при этом неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства Пенсионный фонд осуществляет ежемесячные выплаты в размере 5.5 тыс. руб. Расходы на эти выплаты в 2018 году запланированы на уровне 73.2 млрд руб.



В 2018 году Пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. По этому направлению в бюджете ПФР предусмотрено 341.4 млрд руб. Размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит 453 тыс. 026 руб.



Бюджет Пенсионного фонда на 2018 год сбалансирован по доходам и расходам, в части, не связанной с формированием пенсионных накоплений, доходы и расходы ПФР запланированы в размере 8 236 млрд руб. В части, связанной с формированием пенсионных накоплений, расходы бюджета превышают доходы на 106.6 млрд руб., что объясняется переводом средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды в соответствии с выбором застрахованного лица. Покрытие этих средств будет обеспечено за счёт пенсионных накоплений, находящихся в государственной и частных управляющих компаниях, размер которых оценивается по состоянию на 1 января 2018 года в 1.111.2 млрд руб.



Общий объём доходов бюджета Пенсионного фонда в 2018 году запланирован в размере 8.333.3 млрд руб., что составляет 8.6% ВВП Российской Федерации. По расходам бюджет ПФР сформирован в сумме 8.439.9 млрд руб., что составляет 8.7% ВВП Российской Федерации.



Основным видом пенсий в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность её получателей составит более 40 млн человек. Ещё почти 3.7 млн человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.



В 2018 году ПФР продолжит выделять субъектам РФ субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Субсидии Пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами РФ. На эти цели в бюджете ПФР на 2018 год предусмотрен 1 млрд руб.





"AK&M" от 26.10.2017