Фонд государственного имущества Украины определил цену 68% акций Запорожского алюминиевого комбината

Фонд государственного имущества Украины выставит на торги 68% акций Запорожского алюминиевого комбината за 278 млн гривен. Об этом сообщил глава фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.



Кроме того, 98% акций Херсонской ТЭЦ выставят на продажу за 75.74 млн гривен.



"Условиями конкурса предусмотрено обеспечение развития предприятий, соблюдения экологических и природоохранных мероприятий, выполнения социальных обязательств перед трудовыми коллективами", - сообщил В.Трубаров.



Ожидается, что продажа акций Запорожского алюминиевого комбината состоится в начале 2018 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"