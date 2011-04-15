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26/10/2017
17:52

Фонд государственного имущества Украины определил цену 68% акций Запорожского алюминиевого комбината

Фонд государственного имущества Украины выставит на торги 68% акций Запорожского алюминиевого комбината за 278 млн гривен. Об этом сообщил глава фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Кроме того, 98% акций Херсонской ТЭЦ выставят на продажу за 75.74 млн гривен.

"Условиями конкурса предусмотрено обеспечение развития предприятий, соблюдения экологических и природоохранных мероприятий, выполнения социальных обязательств перед трудовыми коллективами", - сообщил В.Трубаров.

Ожидается, что продажа акций Запорожского алюминиевого комбината состоится в начале 2018 года.

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