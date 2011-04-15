А.Новак и Г.Шрёдер утверждены кандидатами в совет директоров Роснефти

Совет директоров Роснефти утвердил кандидатов в новый состав совета директоров для голосования на внеочередном собрании акционеров. В число кандидатов вошли глава Минэнерго РФ Александр Новак и экс-канцлер Германии, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер, сообщается в материалах Роснефти.



Также в число кандидатов вошли девять членов действующего состава совета директоров.



Внеочередное собрание акционеров Роснефти, в ходе которого будет избран новый состав совета директоров компании, состоится 29 сентября. Реестр для участия в собрании закрыт по состоянию на 28 августа.



Предыдущий совет директоров Роснефти был выбран в июне 2017 года. Позднее Роснефть предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.





"AK&M" от 01.09.2017