Транснефть выплатит дивиденды за первое полугодие на 27.607 млрд руб.

Единственный акционер ПАО "Транснефть" - Российская Федерация в лице Росимущества - 30 августа принял решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2017 года на общую сумму 27.607 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



В том числе по обыкновенным акциям будет выплачено 21.582 млрд руб., а по привилегированным - 6.026 млрд руб. из расчёта 3.875 тыс. руб. на бумагу.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 19 сентября 2017 года.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 100% голосующих акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 15.34% до 113.879 млрд руб. со 134.521 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.99% до 438.25 млрд руб. с 417.406 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.43% до 139.648 млрд руб. со 141.671 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 12.29% до 147.204 млрд руб. со 167.827 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.84 раза до 28.145 млрд руб. с 9.916 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.06% до 413.836 млрд руб. с 397.688 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 2.34 раза до 8.767 млрд руб. с 20.481 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.9 раза до 34.602 млрд руб. с 11.921 млрд руб.











"AK&M" от 01.09.2017