Председателем совета директоров Аэрофлота избран М.Полубояринов

Совет директоров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" на заседании 31 августа принял решение избрать свои председателем первого зампредправления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет также утвердил план своей работы на период с июля 2017 года по июнь 2018 года, сформировал новые составы трёх профильных комитетов и избрал их руководителей, обсудил результаты исполнения консолидированных показателей бюджета группы за I квартал 2017 года, систему мотивации в обществе, определил размеры вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и другим работникам, за период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.



Кроме того, совет обсудил организационную структуру Аэрофлота, рассмотрел ряд вопросов о формировании парка воздушных судов, определил условия сделки аренды (лизинга) 20-ти новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100, заключаемой с АО "ВЭБ-лизинг" и АО "ГСС", одобрил сделку по приобретению у The Boeing Company 6-ти новых воздушных судов Boeing 777-300ER. Эти самолёты будут поставлены авиакомпании в период с II квартала 2018 года до I квартала 2021 года.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в январе-июле 2017 года вырос на 14.3% до 18.546 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 17.15% до 2.89 млрд руб. с 2.467 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.93% до 234.86 млрд руб. с 223.824 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась в 3.02 раза до 7.697 млрд руб. с 23.25 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 32.57% до 5.537 млрд руб. с 8.211 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 48.7% до 15.403 млрд руб. с 30.035 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 6.8 п.п. до 6.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 9.19 раза до 872.003 млн руб. с 8.014 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 2.08% до 198.187 млрд руб. со 194.15 млрд руб., убыток от продаж - в 5.72 раза до 10.233 млрд руб. с 1.788 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 5.75 раза до 2.092 млрд руб. с 12.028 млрд руб.



"AK&M" от 01.09.2017