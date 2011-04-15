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01/09/2017
11:12

VEON и GTH продают вышки в Пакистане за $940 млн

Пакистанская компания Jazz, дочерняя структура VEON Ltd. и Global Telecom Holding S.A.E, заключила соглашение о продаже бизнеса по эксплуатации вышек. Об этом говорится в пресс-релизе VEON.

Сумма сделки составляет около $940 млн и может быть скорректирована.

Jazz продаёт свою 100% "дочку" Deodar, в портфеле которой приблизительно 13 тыс. телекоммуникационных вышек, компании Tanzanite Tower (Private) Limited, оператору сотовых вышек, принадлежащему Edotco Group Sdn. Bhd. и Dawood Hercules Corporation.

Сделка проходит с учётом свободных денежных средств и без учёта заёмных средств. Стоимость актива оценивается по мультипликатору немногим менее 10 x EBITDA, что значительно выше уровней, на которых в настоящее время торгуются VEON и GTH.

По завершении продажи Deodar заключит c Jazz генеральное соглашение о предоставлении услуг, по которому компания продолжит предоставлять услуги эксплуатации телекоммуникационных вышек Jazz. Соглашение заключается сроком на 12 лет и может быть продлено на усмотрение Jazz на три очередных пятилетних периода.

Доход от сделки будет использован на общекорпоративные цели Jazz, финансирование эксплуатации недавно полученных частот и выплату части текущей задолженности Jazz.

Завершение сделки зависит от выполнения определённых условий, включая получение одобрений контролирующих органов. Закрытие сделки ожидается до конца 2017 года.


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