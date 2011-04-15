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01/09/2017
11:36

Ингосстрах выплатил более 3 млн руб. за груз, пострадавший во время пожара

СПАО "Ингосстрах" произвело выплату страхового возмещения за груз, утраченный во время пожара в Новосибирской области. Гражданская ответственность экспедитора, осуществлявшего перевозку груза, была застрахована в Ингосстрахе. Страховое возмещение в размере более 3 млн руб. было выплачено грузовладельцу, говорится в сообщении Ингосстраха.

В ноябре 2016 года новосибирская транспортная компания осуществляла перевозку сборного груза по маршруту Новосибирск – Барнаул. Во время движения водитель автомобиля заметил задымление, источником которого был полуприцеп с перевозимым грузом. Водитель произвел остановку автомобиля, вызвал пожарную службу и предпринял попытку самостоятельной выгрузки груза для его частичного спасения. В результате пожара полуприцеп и груз получили значительные повреждения. Причиной пожара стало возгорание горючих материалов вследствие теплового воздействия автономного отопительного прибора, установленного в полуприцепе.

Программа страхования гражданской ответственности экспедитора предусматривала защиту имущественных интересов страхователя, связанных с риском утраты (недостачи), гибели или повреждения груза во время его экспедирования, а также возмещение расходов по спасению груза и уменьшению ущерба.

Комментирует директор филиала Ингосстраха в Новосибирской области Дмитрий Шевченко: "Страхование грузов и ответственности участников логистики грузов – одно из приоритетных направлений деятельности нашего филиала. Мы видим значительный спрос на эти услуги в Новосибирской области. За последние 5 лет мы выплатили новосибирским грузовладельцам почти 75 млн рублей".

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 01.09.2017
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