США намерены заблокировать передачу Роснефти контроля над Citgo

Администрация президента США Дональда Трампа готова заблокировать получение Роснефтью контроля над американскими активами государственной нефтегазовой компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), сообщает газета The Wall Street Journal. Ранее российская компания получила в залог почти половину акций дочернего подразделения PdVSA в США Citgo Petroleum в качестве обеспечения по кредиту на $1.5 млрд.



Группа сенаторов США подготовила законопроект, в котором будут прописаны рекомендации для администрации президента о том, как не допустить контроля Роснефти над американской энергетической инфраструктурой. После президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ограничительные меры приведут к вынужденному закрытию Citgo Petroleum, так как ей запрещены все финансовые операции, сообщает "Коммерсант".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.









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