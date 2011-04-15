Погрузка на сети РЖД в январе-августе выросла на 3% до 833.5 млн т

Погрузка на сети ОАО "РЖД" в январе-августе 2017 года, по оперативным данным, выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 833.5 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



Грузооборот увеличился на 6.9% до 1.642 трлн тарифных тоннокилометров, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 6.5% до 2.094 трлн тоннокилометров.



При этом погрузка каменного угля за отчётный период выросла на 9.5% до 234.4 млн т, руды железной и марганцевой - на 0.2% до 73.3 млн т, чёрных металлов - на 0.3% до 47.4 млн т, лома чёрных металлов - на 3.7% до 9.9 млн т, химических и минеральных удобрений - на 8.4% до 38 млн т, лесных грузов - на 3.6% до 30 млн т, зерна - на 10.9% до 12.4 млн т, химикатов и соды - на 2% до 17.3 млн т, промсырья и формовочных материалов - на 7.1% до 24.4 млн т.



Погрузка в августе 2017 года выросла по сравнению с годом ранее на 0.4% до 106.2 млн т, грузооборот увеличился на 4.9% до 208.2 млрд тарифных тоннокилометров, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии - также на 4.9% до 265.1 млрд.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.







"AK&M" от 01.09.2017