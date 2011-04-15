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01/09/2017
17:19

ЦБ РФ предварительно оценил потребность в капитале группы "Открытие" в 250-400 млрд руб.

Банк России предварительно оценил потребность в докапитализации санируемой группы "Открытие" в 250-400 млрд руб., значительная часть которых уйдёт на поддержку Росгосстраха и банка "Траст". Об этом в интервью Рейтер сказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

На этой неделе ЦБ объявил о финансовом оздоровлении крупнейшего частного банка РФ Открытие, впервые применив новый механизм санации через вхождение в капитал с помощью созданного регулятором Фонда консолидации.

"По предварительным оценкам, с учётом того, что ещё не все активы группы изучены временной администрацией, объём докапитализации по всей группе, который может потребоваться, находится в пределах 250-400 млрд руб.", - сказал В.Поздышев.

"Остальное пойдёт на покрытие рисков, связанных с операциями самого банка ФК Открытие, в том числе, и с операциями, связанными с холдингом", - сказал он.

В.Поздышев сказал, что на протяжении первого полугодия 2017 года ЦБ рассматривал варианты самооздоровления банка Открытие, которые предлагали акционеры, но ни один из них не приводил к реальному улучшению финансовой устойчивости группы.

ЦБ РФ 29 августа 2017 года принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (Москва). В рамках данных мер планируется участие ЦБ в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости ЦБ РФ осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка "Открытие", подчёркивал регулятор.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.

Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.

"Открытие Холдинг" входит в число крупнейших компаний России. Ключевым направлением деятельности "Открытия" является банковский бизнес, активы которого составляют 2.702 трлн руб.

Бизнес "Открытия" в основном сосредоточен в России - офисы банков и компаний группы работают в 65 ключевых регионах страны. Основные регионы присутствия - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Новосибирск и Хабаровск. Инвестиционные подразделения группы также работают в Великобритании (Лондон) и США (Нью-Йорк).

Акционерами "Открытия" являются финансисты и крупные компании: Вадим Беляев (28.61%), Группа "ИФД" - 19.9%, ВТБ (9.99%), ИСТ Холдинг (9.82%), Рубен Аганбегян (7.96%), Александр Мамут (6.67%).

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