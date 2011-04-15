Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-04" ожидается 3 сентября в 04:22 MSK в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Об этом сообщил Роскосмос.



Члены международного экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-04" космонавт Фёдор Юрчихин (Роскосмос), астронавты Джек Фишер (NASA) и Пегги Уитсон (NASA) готовятся к возвращению на Землю.



В настоящее время в соответствии с планом полёта осуществляется укладка возвращаемых грузов в спускаемый аппарат ТПК "Союз МС-04", проводятся бортовые тренировки экипажа и проверки основных систем корабля.



По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами (ЦУП) расстыковка корабля "Союз МС-04" с МКС планируется 3 сентября 2017 года в 00:58 мск.



Продолжительность пребывания в космическом полёте двух членов экипажа - Фёдора Юрчихина и Джека Фишера - экспедиции МКС-51/52, возвращающихся на Землю, составит 136 суток (выведение на заданную орбиту транспортного корабля состоялось 20 апреля 2017 года). Пегги УИТСОН - участница экспедиций МКС-50/51 и МКС-51/52 - прибыла на Международную космическую станцию в составе экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-03", стартовавшего 17 ноября 2016 года. Продолжительность её пребывания в космическом полёте составит 290 суток.



После расстыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" с Международной космической станцией и до прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Сергея Рязанского (Роскосмос), Рэндолфа Брезника (NASA) и Паоло Несполи (ЕSА).



"AK&M" от 01.09.2017