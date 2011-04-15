ФАС возбудила дело в отношении Google и "Домашних денег"

Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Гугл" и ООО "Домашние деньги" по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе в действиях рекламодателя спорной рекламы, распространяемой через систему контекстной рекламы Google. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Использование товарного знака без согласия правообладателя в рекламе является нарушением пункта 7 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38 ФЗ "О рекламе".



ООО "СМСФИНАНС", правообладатель товарного знака "[смсфинанс}", подало жалобу в Московское УФАС России после появления в системе Google контекстной рекламы, которая содержит слова "Smsfinance Ru - domadengi.ru". Изложенные в заявлении обстоятельства подлежат рассмотрению на предмет наличия признаков нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе в действиях рекламодателя.



Дело назначено к рассмотрению на 14 сентября 2017 года.

Google - крупнейшая в интернете поисковая система, принадлежащая корпорации Google Inc.



ООО "Домашние деньги" было основано в 2007 году. Компания специализируется на выдаче микрозаймов населению на дому через сеть агентов.





"AK&M" от 01.09.2017