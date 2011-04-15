ФАС возбудила дело в отношении Яндекса и компании "Процесс-А"

Московское УФАС России возбудило дело в отношении рекламораспространителя ООО "Яндекс" и рекламодателя ООО "Процесс-А" за размещение рекламы услуг, предоставление которых требует наличие лицензии Центробанка, и отсутствие в рекламных материалах полного наименования лица, оказывающего услуги. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Регулятор рассмотрел заявление Ассоциации форекс-дилеров относительно размещения с марта 2017 года в системе "Яндекс.Директ" рекламы с признаками нарушения закона "О рекламе".



В системе "Яндекс.Директ" реклама производных финансовых инструментов размещалась лицом, у которого отсутствует лицензия на оказание соответствующих услуг, а также не состоящим в саморегулируемой организации. В спорной рекламе отсутствует указание на какое-либо лицо, которое осуществляет рекламируемую деятельность. Также сайт, на который происходит переход при нажатии на рассматриваемую рекламу, не содержит сведений о таком лице.



Кроме того, при размещении рекламы в системе "Яндекс.Директ" рекламодатель использовал, в том числе следующие ключевые слова: "форекс онлайн", "бинарные опционы", которые указывают на деятельность, для осуществления которой требуется лицензия Центробанка.



Дело назначено к рассмотрению на 14 сентября 2017 года.

Yandex N.V. - крупная интернет компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2016 год упала на 30% до 6.738 млрд руб. с 9.679 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27% до 75.925 млрд руб. с 59.792 млрд руб., операционная прибыль - на 34% до 12.847 млрд руб. с 9.593 млрд руб.





"AK&M" от 01.09.2017