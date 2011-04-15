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01/09/2017
17:10

ФАС начала мониторинг поставок графитированных электродов

ФАС начала мониторинг поставок графитированных электродов. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы по итогам заседания рабочей группы по развитию конкуренции на рынке графитированных электродов.

Участники обсудили факторы, влияющие на ценообразование графитированных электродов, баланс спроса и предложения на рынке, тенденции в IV квартале 2017 года и в 2018 году. Был также поднят вопрос о снижения антидемпинговых пошлин на электроды ввозимые из-за рубежа.

"Ужесточение экологического регулирования в Китае и рост производства электростали в мире изменили ситуацию в отрасли. В результате рынок графитированных электродов в Китае стал дефицитным, а рост цен на продукцию распространился на глобальные рынки. Мы готовы соответствовать ожиданиям наших потребителей в условиях изменяющейся конъюнктуры на мировом рынке. Для этого мы разрабатываем инвестиционные планы по модернизации и расширению производственных мощностей, и реализуем программу совершенствования политик сбыта, ценообразования и взаимодействия с покупателями в рамках соблюдения законодательства о защите конкуренции и справедливого удовлетворения спроса на графитированные электроды", - отметил генеральный директор группы "Энергопром" Виктор Нечуятов.

"Мы понимаем, что на рынке сложилась сложная ситуация с поставками графитированных электродов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что нашло своё отражение в ценообразовании российских и зарубежных поставщиков. Мы наблюдаем значительный рост цен, который затрагивает потребителей, и уже направили запросы информации, чтобы более тщательно разобраться в проблеме", - подчеркнула председатель рабочей группы, начальник Управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова.

Рабочая группа приняла решение продолжить обсуждение этого вопроса и собрать очередное заседание уже в ближайший месяц. К дискуссии будут приглашены также и другие органы государственной власти, в частности, Минпромторг России.

Рабочая группа была создана при Экспертном совете по развитию конкуренции в сфере металлургии при Федеральной антимонопольной службе в целях обсуждения сложившейся ситуации, связанной с резким ростом цен на графитированные электроды в 2017 году.

"AK&M" от 01.09.2017
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