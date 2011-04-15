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04/09/2017
12:00

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РМБ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Русский Международный Банк" (РМБ Банк, Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Бизнес-модель РМБ Банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заёмщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган, подчёркивает ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении РМБ Банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

В РМБ Банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

РМБ Банк - участник системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 августа 2017 года занимала 137-е место в банковской системе РФ.

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