Galeries Lafayette покупает онлайн-ритейлера La Redoute

Galeries Lafayette намерена приобрести компанию La Redoute, специализирующуюся на онлайн-торговле модными товарами и товарами для дома, с целью ускорения процесс цифровой трансформации бизнеса. Об этом говорится в сообщении Financial Times.



Стоимость приобретения не раскрывается. По завершении сделки Galeries Lafayette будет владеть 51% La Redoute через холдинговую компанию Motier, с намерением консолидировать 100% долю в будущем.



Существенных изменений в менеджмент La Redoute по итогам сделки не предполагается.



Завершение сделки ожидается в ближайшие несколько месяцев после получения разрешения контролирующих органов.



Сделка наглядно демонстрирует, каким образом ритейлеры повышают эффективность универсального канала продаж, сочетающего преимущества онлайн-сегмента и розничных магазинов, отмечается в сообщении.



Частная французская корпорация Galeries Lafayette, штат которой достигает 14 тыс. сотрудников, в 2016 году добилась рекордного уровня продаж на 3.8 млрд евро. Выручка La Redoute за тот же год составила 750 млн евро, 85% общей выручки пришлось на онлайн-сегмент.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"