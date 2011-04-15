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04/09/2017
12:29

Galeries Lafayette покупает онлайн-ритейлера La Redoute

Galeries Lafayette намерена приобрести компанию La Redoute, специализирующуюся на онлайн-торговле модными товарами и товарами для дома, с целью ускорения процесс цифровой трансформации бизнеса. Об этом говорится в сообщении Financial Times.

Стоимость приобретения не раскрывается. По завершении сделки Galeries Lafayette будет владеть 51% La Redoute через холдинговую компанию Motier, с намерением консолидировать 100% долю в будущем.

Существенных изменений в менеджмент La Redoute по итогам сделки не предполагается.

Завершение сделки ожидается в ближайшие несколько месяцев после получения разрешения контролирующих органов.

Сделка наглядно демонстрирует, каким образом ритейлеры повышают эффективность универсального канала продаж, сочетающего преимущества онлайн-сегмента и розничных магазинов, отмечается в сообщении.

Частная французская корпорация Galeries Lafayette, штат которой достигает 14 тыс. сотрудников, в 2016 году добилась рекордного уровня продаж на 3.8 млрд евро. Выручка La Redoute за тот же год составила 750 млн евро, 85% общей выручки пришлось на онлайн-сегмент.

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