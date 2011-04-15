Банк России ввёл дополнительный механизм предоставления ликвидности

Банк России с 1 сентября 2017 года ввёл дополнительный механизм предоставления ликвидности, говорится в сообщении ЦБ.



Банки, испытывающие временные проблемы с ликвидностью, смогут обратиться за ним в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов Банка России.



Новый механизм создан по аналогии с широко распространённым в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). Банк России будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учётом его финансовой устойчивости, а также системной значимости.



Для рассмотрения Банком России вопроса о предоставлении ликвидности в рамках МЭПЛ банк обращается с ходатайством в подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью данного банка. К ходатайству банк, в частности, должен приложить информацию о причинах возникновения потребности в МЭПЛ, а также прогнозный график притоков и оттоков денежных средств в течение предполагаемого срока привлечения ликвидности, свидетельствующий о способности банка решить возникшие проблемы ("стратегия выхода" из МЭПЛ).



Кроме того, банк предоставляет информацию об имеющемся обеспечении, которое он планирует использовать в рамках МЭПЛ. Состав такого обеспечения шире, чем по стандартным инструментам привлечения ликвидности у Банка России, и включает, в том числе, ценные бумаги, не входящие в Ломбардный список Банка России, права требования по кредитным договорам, иные виды ценностей и поручительства третьих лиц, за исключением кредитных организаций.



Банк России на основании оценки представленной информации и анализа ситуации с банком оперативно принимает решение о возможности предоставления ему ликвидности в рамках МЭПЛ. В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде сделки РЕПО и/или обеспеченного кредита.



Денежные средства в рамках МЭПЛ будут предоставляться в рублях на срок не более 90 календарных дней. Ставка предоставления средств будет равна действующей в момент проведения операции ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1.75 процентного пункта.





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