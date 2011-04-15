ФАС не будет возбуждать дело в отношении Альфа-Капитала в связи с рассылкой информации по банкам

ФАС России приняла решение не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО УК "Альфа-Капитал". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В ФАС 31 августа поступило письмо от Альфа-Капитала, свидетельствующее об устранении им признаков недобросовестной конкуренции и выполнении предупреждения ведомства.



Ранее, 18 августа, ФАС выдала УК "Альфа-Капитал" предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции на рынке доверительного управления ценными бумагами.



Признаки недобросовестной конкуренции были установлены в действиях Альфа-Капитала по рассылке 10 августа в адрес своих клиентов писем с информацией о наличии проблем у банка "ФК Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка, а также о том, что "ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью". В этих письмах отсутствовали какие-либо уточнения относительно содержания и характера проблем внутри названной группы банков, а также относительно возможных способов решения сложившейся вокруг них ситуации.



На основании изложенных утверждений Альфа-Капитала в письмах указал на то, что в случае одного из способов "решения ситуации" вокруг этих банков - их санации - существуют риски "списания" некоторых эмитированных ими ценных бумаг или существенного снижения их стоимости, а также сообщило о своих последующих в связи с этим действиях как доверительного управляющего ценными бумагами, включая действия по приобретению ценных бумаг по сниженной стоимости в ходе возможной распродажи на рынке.



Кроме того, в письмах Альфа-Капитал рекомендовал своим клиентам переводить активы к более надёжным участникам банковской системы.



В ходе проверочных мероприятий по факту распространения рассматриваемых писем 17 августа в ФАС поступило обращение от Банка России с указанием на наличие признаков недобросовестной конкуренции в действиях УК "Альфа-Капитал", а также с просьбой провести проверку.



Проанализировав информацию, антимонопольное ведомство пришло к выводу о том, что распространение Альфа-Капиталом спорных писем ввиду используемой в нём терминологии, в частности, упоминания наличия именно проблем у вышеперечисленных банках и отсутствия в письмах соответствующих уточнений, могло привести к формированию у получивших эти письма лиц ложного представления о состоянии и перспективах деятельности этих кредитных организаций. В том числе о возможном прекращении такой деятельности. Официальных подтверждений этим обстоятельствам при этом выявлено не было.



Таким образом, распространение подобных сведений способно нанести вред деловой репутации этих банков и входящих в их группу лиц иных финансовых организаций, в том числе управляющих компаний, а также причинить им убытки как на рынке банковских услуг, так и на рынке доверительного управления ценными бумагами соответственно, подчёркивает ФАС.



Учитывая также, что подобные действия Альфа-Капитала, как следует из его писем, были направлены на получение преимуществ при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, ФАС пришла к выводу о наличии в действиях Альфа-Капитала признаков недобросовестной конкуренции в форме дискредитации, запрещённой законом "О защите конкуренции". На этом основании ФАС УК "Альфа-Капитал" предупреждение.



Альфа-Капитал направил в ФАС письмо в ответ на выданное предупреждение, в котором подтвердил, что на момент рассылки рассматриваемых писем не обладал какой-либо негативной информацией в отношении вышеперечисленных банков, а изложенная в этих письмах позиция не является официальной позицией УК "Альфа-Капитал". При этом, тем не менее, подтверждая возможность негативных последствий на рынке финансовых услуг в связи с рассылкой эти писем, Альфа-Капитал сообщил, что предприняло все возможные действия с тем, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию и не допустить таких негативных последствий.



"AK&M" от 04.09.2017