РусГидро согласилось участвовать в проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода совместно с РУСАЛом

Совет директоров ПАО "РусГидро" 30 августа одобрил предварительные результаты работы по структурированию участия общества в совместном с ОК "РУСАЛ" проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) и определил совокупность ключевых условий, обеспечивающих устойчивость финансового состояния компании. Об этом говорится в сообщении РусГидро.



С учётом решения, принятого по данному вопросу в апреле 2017 года, менеджментом РусГидро была проведена работа, направленная на разработку целевой схемы участия общества в проекте ТаАЗ, обеспечивающей положительный экономический эффект для компании. При этом учитывалась необходимость минимизации оттока собственных денежных средств, а также снижения дополнительной нагрузки на долговой профиль общества.



Таким образом, были определены следующие ключевые условия: подтверждение со стороны кредитных организаций возможности предоставления финансирования для реализации проекта без поручительства РусГидро или компаний группы в составе обеспечения; подтверждение по итогам аудита и независимой рыночной оценки стоимости 50% доли в проекте ТаАЗ в размере не более $388 млн; подтверждение со стороны РУСАЛа возможности принятия в счёт оплаты доли в проекте 42.75% акций ОАО "Иркутская электросетевая компания", принадлежащих РусГидро, по их балансовой стоимости.



Кроме того, необходимо подтверждение РУСАЛа возможности оплаты со стороны РусГидро части стоимости доли в проекте ТаАЗ (не менее $150 млн) денежными потоками ТаАЗ после начала производства проектом готовой продукции; подтверждение РУСАЛа возможности предоставления бесплатной рассрочки на оплату оставшейся части стоимости доли в проекте на срок не менее 3 лет после выхода завода на проектную мощность; предоставление РУСАЛом гарантий, удовлетворяющих требованиям РусГидро, по финансированию дополнительных капзатрат в проект ТаАЗ без увеличения его доли в проекте и без дополнительного обременения ТаАЗ займом со стороны РУСАЛа.



Ещё одним важным условием названа полная отмена поручительства РусГидро за 100% обязательств ПАО "Богучанская ГЭС" по кредиту Внешэкономбанка, привлечённого в рамках совместного проекта РусГидро и РУСАЛа - Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО).



Участие РусГидро в проекте не предполагает предоставление льготных условий на поставку электроэнергии ТаАЗу гидроэлектростанциями компании - приобретение электроэнергии будет осуществляться алюминиевым заводом по соответствующим рыночным ценам.



При рассмотрении вопроса о реализации проекта ТаАЗ советом директоров было также отмечено дополнительное преимущество его реализации - существенный ожидаемый прирост энергопотребления в Сибири за счёт появления нового крупного потребителя. Это положительно скажется на экономических показателях генерирующих объектов группы в данном регионе, отмечается в сообщении.



Совет директоров также поручил правлению продолжить работу по согласованию оптимальных параметров сделки с учётом согласованных обязательных условий, разработать проекты юридически обязывающих документов, получить комплексное заключение аудитора по вопросу влияния на баланс РусГидро привлекаемого проектного финансирования и представить существенные условия участия компании в проекте строительства ТаАЗ в 3-месячный срок.



Напомним, РУСАЛ начал реализацию проекта ТаАЗ в 2006 году, но приостановил в 2009 году. Проектная мощность завода составляет 428.5 тыс. т алюминия в год. Технология производства на ТаАЗ предполагает использование электролизеров РА-400. Исторические затраты РУСАЛа на данный проект оцениваются в $776 млн. Объём инвестиций, необходимый для достройки проекта, составляет $700 млн.



Помимо этого, совет директоров РусГидро принял к сведению информацию о ходе исполнения мероприятий по привлечению денежных средств для погашения кредитов и займов компаний группы "РАО ЭС Востока" и отметил положительный финансово-экономический эффект от реализации механизма рефинансирования задолженности холдинга. Правлению было поручено продолжить работу, направленную на завершение рефинансирования задолженности РАО ЭС Востока.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 38.9 ГВт. Станции группы "РусГидро" в первом полугодии 2017 года увеличили выработку электроэнергии на 0.7% до 63.535 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Размер уставного капитала компании - 386.255 млрд руб. По состоянию на 28 февраля 2017 года РФ принадлежало 66.8312% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 30.4579% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за первое полугодие 2017 года по МСФО снизилась на 12.45% до 22.303 млрд руб. с 25.475 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка (с учётом госсубсидий) уменьшилась на 3.44% до 187.654 млрд руб. со 194.34 млрд руб., прибыль от операционной деятельности выросла на 10.75% до 36.041 млрд руб. с 32.542 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 9.96% до 30.889 млрд руб. с 34.305 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 7.3% до 51.547 млрд руб. с 48.02 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 16.38% до 23.771 млрд руб. с 28.426 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 1.78% до 58.231 млрд руб. с 57.211 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 1.21% до 30.824 млрд руб. с 31.201 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.44% до 30.881 млрд руб. с 34.482 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 1% до 39.109 млрд руб. с 38.711 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"