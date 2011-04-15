Китайская Legend Holdings покупает 90% акций Люксембургского банка BIL за $1.76 млрд

Компания Legend Holdings (Китай) 1 сентября заключила сделку по приобретению 90% акций Banque Internationale a Luxembourg (BIL) за 1.48 млрд евро ($1.76 млрд). Как сообщает Reuters, после завершения сделки правительство Люксембурга сохранит оставшиеся 10% акций банка.



Legend Holdings, хорошо известная как владелец компьютерной группы Lenovo Group Ltd., приобретает 161-летний банк у компании Precision Capital, принадлежащей членам королевской семьи Катара, включая бывшего премьер-министра страны шейха Хамада бен Джассима аль-Тани.



По словам представителей Legend, это крупнейшее зарубежное приобретение компании производится через "дочку" в Гонконге - Beyond Leap Limited.



В последнее время китайские компании проявляют всё большую заинтересованность в европейских банках, несмотря на низкую рентабельность сектора, отмечается в сообщении.



Так, в мае китайская HNA стала крупнейшим акционером Deutsche Bank, а Fosun владеет 24% акций крупнейшего в Португалии банка Millennium BCP.



Banque Internationale a Luxembourg (BIL) основан в 1856 году и является самым старым частным банком Люксембурга. Он насчитывает более 2 тыс. сотрудников по всему миру. В конце 2016 года банк управлял активами на сумму 37.7 млрд евро. Чистый доход BIL в 2016 году упал до 110 млн евро со 134 млн евро годом ранее, главным образом, из-за списаний и расходов на реструктуризацию.







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