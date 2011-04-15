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04/09/2017
14:36

ВЭБ инвестирует в производство летающих мотоциклов "Ховербайк"

Глава госкорпорации "Внешэкономбанк" Сергей Горьков заявил, что организация заинтересовалась производством так называемого летающего мотоцикла "Ховербайк". Как сообщает издание "Пронедра", ожидается, что инвестиции в проект достигнут нескольких миллионов долларов.

Производством летающего мотоцикла занимается "Ховерсерф". Первые модели планируется начать реализовывать в конце текущего года, отметил глава производителя Александр Атаманов. Новинкой уже заинтересовались спортсмены из Азии, США, Австралии и стран Южной Америки.

Что касается России, то у всех желающих купить это транспортное средство должна быть в наличии лицензия пилота, а также разрешение на поездки в черте города.

С.Горьков пояснил, что интерес ВЭБ связан с тем, что мотоцикл необходимо рассматривать не как окончательный проект, а в качестве платформы, которую необходимо активно развивать в разных направлениях. По его мнению, такие технологии будут актуальны для перевозки людей и доставки грузов.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



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