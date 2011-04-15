ГК "Автодор" и Росавтодор могут быть объединены в одну дорожную корпорацию

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Автодор) и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) могут быть реформированы после выборов. Об этом сообщают "Ведомости".



Чиновники вновь задумались о реформе системы госрегулирования дорожной отрасли, в которой сейчас сосуществуют две структуры с отдельными функциями. Так, Росавтодор строит и ремонтирует бесплатные дороги, а Автодор занимается платными проектами, привлекая внебюджетные деньги.



Формальный старт обсуждениям данного вопроса пока не дан, однако с подачи руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина варианты уже несколько месяцев прорабатываются в закрытом режиме, сообщили изданию два консультанта крупных концессионных дорожных проектов, один из консультантов Автодора и два чиновника Росавтодора.



Год назад ЦСР выиграл конкурс на разработку "целевого видения" состояния отрасли, следует из информации на сайте госзакупок (цена контракта - 111 млн руб.). Он должен подготовить стратегию развития дорожного хозяйства до 2030 года, а также новую модель управления им, уточнив границы деятельности ключевых субъектов отрасли, в том числе Росавтодора. Финальный вариант ЦСР должен представить к 5 октября.



В черновиках центра есть два основных сценария, рассказали собеседники "Ведомостей". Первый - переподчинение Автодора Минтрансу РФ (сейчас он подчиняется напрямую правительству, а стратегию утверждает наблюдательный совет госкомпании). Второй - реформа обеих структур, в рамках которой Автодор вместе с Росавтодором войдут в объединённую корпорацию с новой организационно-правовой формой (к примеру, публичная правовая компания), при этом появится и регулятор.



Всего предложений около 10-ти, но большинство из них сводятся к этим двум схемам, хотя есть и вариант "ничего не менять", рассказали источники издания, видевшие материалы ЦСР. Итоговую версию после выборов 2018 года должно утвердить уже новое правительство, сказал консультант Автодора и подтвердил чиновник Росавтодора.



Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Автодор, ИНН 7717151380) создана 17 июля 2009 года для развития сети скоростных платных магистральных автомобильных дорог и их бесплатных дублёров, поддержания этих дорог в надлежащем состоянии, увеличения их пропускной способности, развития объектов дорожного сервиса.



Чистая прибыль ГК "Автодор" по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 79 млн руб. против убытка в 33 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 67.21% до 306 млн руб. со 183 млн руб., убыток от операционной деятельности снизился на 33.85% до 256 млн руб. с 387 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 6.06 раза до 200 млн руб. с 33 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ГК "Автодор" по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 2.57 раза до 108.133 млн руб. с 278.404 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 7.04% до 77.702 млн руб. с 72.591 млн руб., убыток от продаж - на 48.09% до 179.982 млн руб. со 121.537 млн руб., прибыль до налогообложения снизилась на 49.2% до 200.657 млн руб. с 395.03 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"