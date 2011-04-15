Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю уменьшилось на 0.6% до 775.290 тыс.

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 23 по 30 августа, уменьшилось на 0.6% до 775.290 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю снижение количества безработных произошло в 71 регионе. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Чувашской республиках и республиках Тыва и Алтай, Магаданской, Воронежской, Липецкой, Астраханской областях, а также в Севастополе.



В 12 регионах отмечен рост количества безработных. Наибольшее увеличение показателя произошло в Мурманской, Омской и Иркутской областях, Ненецком автономном округе, Алтайском крае.



По состоянию на 30 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 140.638 тыс.





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