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04/09/2017
15:42

Минпромторг согласовал предложение разрешить интернет-продажи алкоголя

Минпромторг согласовал разработанный Минфином проект по интернет-продажам алкоголя в РФ, предполагающий разрешить их для российского вина, но хочет в будущем распространить такие продажи и на продукцию иностранных производителей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, говорится в сообщении Союза российских пивоваров (СРП).

"Да, мы действительно согласовали подготовленный ими законопроект, считаем это правильным, но это не говорит о том, что мы будем ограничиваться только российским производителем", - сказал Д.Мантуров. "Мы на каком-то этапе - это не заставит себя долго ждать - обязательно дадим возможность поставки через интернет иностранной алкогольной продукции, чтобы была здоровая конкуренция, а для потребителя всегда выбор", - добавил министр.

По его словам, в течение года будет отработан пилотный проект, подразумевающий продажу российских вин и слабоалкогольной продукции, после чего к интернет-торговле будут допущены и другие производители алкогольных напитков.

Планируется, что на интернет-торговлю алкогольной продукцией будут распространяться региональные ограничения ночной торговли алкоголем. Онлайн-магазины, которые будут продавать такую продукцию, будут включены в специальную зону ЕГАИС.

В марте Союз российских пивоваров также подготовил и направил в Минэкономразвития РФ рекомендации по регулированию дистанционной торговли алкогольной продукцией, включая пиво. Среди предложений СРП - введение обязательной законодательной нормы для курьера, который передает товар, истребовать у покупателя документ, удостоверяющий возраст. Ещё одно предложение - оплата за приобретаемый алкоголь может осуществляться только дистанционным способом, исключающим оплату за наличный расчёт. Временные рамки для интернет-продажи алкоголя, включая время оплаты, должны совпадать со временем, когда в конкретном регионе допускается розничная продажа алкоголя.



"AK&M" от 04.09.2017
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