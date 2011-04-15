"Магнит" выплатит дивиденды за первое полугодие на 10.923 млрд руб. из расчёта 115.51 руб. на акцию

Акционеры ПАО "Магнит" на внеочередном собрании 31 августа приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам полугодия 2017 отчетного года в размере 10.923 млрд руб., что составляет 115.51 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Общая сумма дивидендов - 10922782116.05 руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 сентября 2017 года.



Напомним, "Магнит" почти полностью выплатил дивиденды за 2016 год - на 6.374 млрд руб. из расчёта 67.41 руб. акцию. Сумма дивидендов в размере 32559.03 руб., что составляет 0.000511% от общей суммы объявленных дивидендов, не выплачена по причине отсутствия банковских реквизитов акционеров, необходимых для осуществления выплаты, и/или в связи с иной просрочкой кредитора.



Кроме того, "Магнит" почти полностью дивиденды по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2016 года, перечислив акционерам более 11.926 млрд руб. из расчёта 126.12 руб. на одну акцию.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноименную сеть магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 июня 2016 года составило 12888 (9902 "магазин у дома", 228 гипермаркетов, 170 магазинов "Магнит Семейный" и 2588 магазинов дрогери).



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за I квартал 2017 года упала на 8.49% до 7.543 млрд руб. с 8.243 млрд руб. годом ранее. Маржа чистой прибыли составила 2.83%. Выручка компании выросла на 4.6% до 266.98 млрд руб. с 255.3 млрд руб., валовая прибыль - на 10.5% до 71.89 млрд руб. с 65.04 млрд руб. Валовая маржа составила 26.93%. Показатель EBITDA вырос на 6% до 21 млрд руб. с 19.79 млрд руб. Маржа EBITDA составила 7.86%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "Магнит" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 1% до 1.24 млрд руб. с 1.253 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.43% до 103.193 млн руб. с 92.61 млн руб., валовая прибыль - на 13.9% до 90.23 млн руб. с 79.23 млн руб., прибыль до налогообложения сократилась на 1.3% до 1.551 млрд руб. с 1.571 млрд руб.



"AK&M" от 04.09.2017