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04/09/2017
16:21

В РФ могут запретить установку майнинг-ферм в жилых помещениях

В РФ может быть введён запрет на установку майнинг-ферм в жилых помещениях. Об этом RT сообщил президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Соответствующий вопрос может быть поднят на очередном заседании рабочей группы при Президенте РФ по развитию интернета, которое должно состояться в середине сентября.

Работа в квартире специальных устройств по "добыче" криптовалюты значительно повышает потребление электроэнергии, а также приводит к заметному росту температуры в помещении.

"Электрические сети вряд ли выдержат, и уж точно домашняя вытяжка неспособна удалить тепло, которое там будет генериться, - пояснил И.Массух. - Соответственно, могут возникать пожары. Использование жилого фонда для создания каких-то дата-центров надо изучить на предмет запрета".

При этом И.Массух подчеркнул, что добычу криптовалюты внутри страны поощрять не стоит в принципе.

"Практически все компьютерные мощности являются не российскими, сам биткоин запрещён внутри страны. Соответственно, это идёт куда-то на какие-то внешние биржи. Всё, что остаётся внутри страны, - это траты электроэнергии. Достаточно сомнительная эффективность для экономики России", - уверен эксперт.


"AK&M" от 04.09.2017
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