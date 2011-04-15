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04/09/2017
16:39

Д.Медведев утвердил Стратегию развития экспорта продукции сельскохозяйственного машиностроения

Правительство РФ утвердило Стратегию развития экспорта продукции сельскохозяйственного машиностроения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия характеризует состояние отрасли и определяет основные принципы государственной политики в области поддержки экспорта сельхозмашиностроения на среднесрочную перспективу.

Цель Стратегии - ускоренный рост экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

Стратегией предусматриваются оказание поддержки российским производителям сельхозтехники, расширение ассортимента продукции, создание условий для устойчивого роста экспорта российской продукции сельхозмашиностроения.

Среди задач стратегии: увеличение объёма поставок продукции российского сельскохозяйственного машиностроения на традиционных рынках; расширение географии поставок продукции российского сельскохозяйственного машиностроения; вовлечение в экспортные поставки новых отечественных производителей.

В результате реализации стратегии планируется увеличение объёма экспорта сельскохозяйственной техники - с 10.255 млрд руб. в 2018 году до 30.220 млрд руб. к 2025 году. Количество предприятий, экспортирующих отечественную продукцию сельскохозяйственного машиностроения, должно увеличиться с 48 в 2018 году до 70 к 2025 году (это более 80% всех отечественных предприятий). Количество стран - импортёров продукции российского сельскохозяйственного машиностроения должно увеличиться с 35 стран в 2018 году до 65 к 2025 году. Планируется, что каждый из сегментов рынка в отдельности покажет рост экспортируемой продукции в два раза и более.


"AK&M" от 04.09.2017
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