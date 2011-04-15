Д.Медведев утвердил стратегию защиты прав потребителей

Правительство РФ утвердило стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Стратегия определяет цели, задачи и принципы государственной политики в области защиты прав потребителей, обеспечения соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам, защиты интересов потребителей всех слоёв населения при обеспечении им равного доступа к товарам и услугам при акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения в целях повышения уровня и качества жизни населения.



Определены приоритетные направления стратегии. К ним, в частности, относятся: обеспечение защиты населения как потребителей, защита потребительских прав социально уязвимых групп населения, стимулирование моделей производства и сферы услуг, способных удовлетворить потребности и запросы потребителей, развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший выбор при более низких ценах, содействие созданию и деятельности общественных объединений потребителей.





"AK&M" от 04.09.2017