Общий объём торгов на рынках Московской Биржи в августе вырос на 21.1% до 87.2 трлн руб.

Общий объём торгов на рынках Московской Биржи в августе 2017 года вырос на 21.1% до 87.2 трлн руб. по сравнению с августом 2016 года. Об этом говорится в сообщении биржи.



Объём торгов на фондовом рынке вырос на 60.2% до 2452.7 млрд руб. В августе на фондовом рынке Московской Биржи размещены 38 облигационных займов, объём размещения составил 1598.7 млрд руб.



Объём торгов производными финансовыми инструментами составил 7.3 трлн руб. (9.1 трлн руб. в августе 2016 года) или 142.1 млн контрактов (160 млн контрактов в августе 2016 года). Объём торгов фьючерсными контрактами составил 136.1 млн контрактов, опционными контрактами - 6.1 млн контрактов.



Объём торгов на валютном рынке вырос на 19.1% до 30.4 трлн руб. Среднедневной объём торгов на валютном рынке Московской Биржи составил 1322.1 млрд руб., или $22.2 млрд по сравнению с 1109.7 млрд руб., или $17.1 млрд в августе 2016 года.



Суммарный объём торгов драгоценными металлами вырос на 77.3% до 18.2 млрд руб. В том числе объём торгов золотом - 18.2 млрд руб. (7.4 т), серебром - 5 млн руб. (155 кг).



Общий объём биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам августа составил 523.4 млн руб.





"AK&M" от 04.09.2017