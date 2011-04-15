Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 сентября 2017 года



ПИРАТЫ ГЛЯДЯТСЯ В ЗЕРКАЛА

ЗАЩИТУ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ СОЧЛИ НЕЭФФЕКТИВНОЙ



Антипиратский закон за время своей работы с августа 2013 года привел к неправомерной блокировке 41 тыс. легальных сайтов заодно с 4 тыс. пиратских, следует из доклада "Роскомсвободы", Центра защиты цифровых прав и Пиратской партии России. По их мнению, рассмотрение дел в Мосгорсуде в рамках закона носит "псевдосостязательный характер", а норма о бессрочной блокировке привела к тому, что ресурсы обходят ее и перестают сотрудничать с владельцами контента. Сами правообладатели настаивают, что закон работает, а вступление с 1 октября в силу поправок о блокировке "зеркал" пиратских сайтов сделает его еще эффективнее.





ТУРИСТОВ ШВАРТУЮТ В КРЫМУ

В БАЛАКЛАВЕ РАССЧИТЫВАЮТ НА ЯХТСМЕНОВ



Проект по созданию в Балаклаве марины на 650 яхт и сопутствующей инфраструктуры стоимостью 10 млрд руб. должен увеличить общий турпоток сюда на 66% и ежегодно привлекать 40 тыс. морских туристов. Но участники туррынка сомневаются в его эффективности: яхтсмены не заинтересованы в размещении своих судов в акватории России.





УИЛЬЯМУ БРАУДЕРУ ПОМОГЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В УК РФ

ДЕЛО О МАНИПУЛЯЦИЯХ С АКЦИЯМИ "ГАЗПРОМА" ЗАКРЫТО ПО НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ





"Ъ" стала известна причина, по которой МВД прекратило одно из уголовных дел в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова. Обвинение в мошенничестве с ценными бумагами ПАО "Газпром", которое впоследствии было переквалифицировано на незаконное предпринимательство, с бизнесменов сняли в связи с изменением диспозиции соответствующей статьи УК РФ. Вместе с тем сейчас в Тверском суде в отношении обоих продолжается процесс по делу о преднамеренном банкротстве ООО "Дальняя степь" и выводе с ее баланса акций компании "Газпром".





"РОСНЕФТЬ" ЗАГЛЯДЕЛАСЬ В ВОДУ

ЕЕ ПРОСЬБА О ЛЬГОТАХ НЕ ОГРАНИЧИТСЯ САМОТЛОРОМ



"Роснефть", которая уже более полугода пытается добиться льгот по обводненности для крупного Самотлорского месторождения, хочет получить их и по другому крупному активу. Как стало известно "Ъ", теперь нефтекомпания просит правительство вдвое снизить ставку НДПИ на нефть для своей части Красноленинского месторождения с запасами 750 млн тонн. Эксперты, указывая на ситуацию с Самотлором, отмечают, что примеру "Роснефти" могут последовать и другие нефтекомпании.





ЗРИТЕЛИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К "ПРЯМОМУ ЭФИРУ"

АУДИТОРИЯ ТЕЛЕШОУ РЕЗКО ВЫРОСЛА



Аудитория ток-шоу "Прямой эфир" на "России 1" резко выросла с приходом Андрея Малахова, следует из рейтингов за первую неделю телеведущего на новом месте. При этом своих постоянных зрителей не потеряла и его предыдущая передача "Пусть говорят" на "Первом канале": "Прямой эфир" начали смотреть лишь 5% из них. В целом аудитория "Пусть говорят" на фоне смены ведущего также немного выросла.





ОТ ГОСУДАРСТВА ЖДУТ ЗАЩИТНОЙ РЕАКЦИИ

ВЦИОМ ЗАМЕРИЛ СТРАХ ГРАЖДАН ПЕРЕД ТЕРРОРИЗМОМ



В России террористических атак опасаются 66% граждан: это на 12% меньше, чем после теракта в Санкт-Петербурге весной 2017 года, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство респондентов (82%) сейчас уверены, что власти смогут защитить их от терроризма. Серия митингов мусульман в защиту единоверцев из Мьянмы, по мнению социологов ВЦИОМа, не усилит страха граждан, так как требования участников акций укладываются в русло внешней политики РФ.





УКРАИНСКИЙ ПОТОК

ЕВРОПЕЙСКИЙ СПРОС ПОДТАЛКИВАЕТ "ГАЗПРОМ" К НОВЫМ ПЕРЕГОВОРАМ С КИЕВОМ О ТРАНЗИТЕ





Высокий спрос на газ в Европе и ремонты на газопроводе Ямал-Европа привели к тому, что транзит российского газа через Украину в августе побил многолетний рекорд для летних месяцев. Несмотря на конфликт двух стран, "Газпром" наращивает использование украинского маршрута, и по итогам года транзит может приблизиться к 100 млрд кубометров, максимуму с 2011 года. Если спрос на российский газ в Европе удержится на этом уровне в ближайшие годы, "Газпрому" придется пойти на переговоры с Киевом о новом крупном транзитном контракте: альтернативные новые газопроводы Nord Stream 2 и "Турецкий поток" не смогут полностью заменить этот маршрут.





"НА ДАЧУ И В КВАРТИРУ КО МНЕ НИКТО НЕ ПРИХОДИЛ"

ГЛАВА ГСУ СКР ПО МОСКВЕ НЕ ЗНАЕТ, ПОЧЕМУ ЕГО ОТПРАВЛЯЮТ НА ПЕНСИЮ И ПОД СЛЕДСТВИЕ





Как стало известно "Ъ", после следственных действий, проведенных сотрудниками ФСБ, своего поста может лишиться руководитель главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов, ранее возглавлявший расследование событий на Юго-Востоке Украины и в Южной Осетии. Руководителя главка, работу которого лично курирует председатель СКР Александр Бастрыкин, чекисты проверяют на возможную причастность к получению взяток его бывшим заместителем Денисом Никандровым. Сам генерал-майор Дрыманов заявил "Ъ", что никакого процессуального статуса у него нет, а рапорт об отставке он не подавал, поскольку в этом "нет никакой необходимости".





УБЕЖДЕНИЕ ВМЕСТО ИДЕОЛОГИИ

ЦСР ПРЕДЛАГАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕФОРМ





Под эгидой Центра стратегических разработок (ЦСР) публикуется экспертная работа, посвященная социально-культурной дифференциации населения РФ по отношению к реформам. Рекомендации к продвижению реформ достаточно необычны: это поддержка государством "промежуточных институтов" и межгрупповых коммуникаций и краткосрочное таргетирование реформ для существующих групп - в том числе этнических. При успехе такой модели социальной инженерии отказ РФ от модели общества "закрытого доступа" прогнозируется к 2035 году.





БАНК РОССИИ ПРИМЕРЯЕТСЯ К АУДИТУ

РЕФОРМА РЫНКА ПРОЙДЕТ ПО ЖЕСТКОМУ СЦЕНАРИЮ



Действующий и будущий регуляторы отрасли - Минфин и ЦБ - согласовали проект реформы аудита в России. Минфин настоял на смягчении ряда положений, в то же время Банк России ужесточил подход по тем вопросам, которые ранее не обсуждались. Сложнее всего придется аудиторам банков - качество именно их работы вызвало в последнее время ряд серьезных претензий ЦБ.





РЕКЛАМНЫЕ ТОРГИ ПРОДОЛЖАТ В СУДЕ

КОНТРАКТЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОПЛАТИЛИ НЕ ВСЕ ОПЕРАТОРЫ





Результаты конкурса на размещение наружной рекламы в Санкт-Петербурге привели к первым конфликтам. Власти города намерены судиться с не оплатившей контракт Энергостроительной компанией (ЭСКО) и ликвидировать конструкции по выигранным ею адресам. Близкая к ЭСКО компания "ВБ-Медиа", а также уже подписавший контракт с городом оператор "Руан" оспаривают итоги торгов в суде, что может спровоцировать вступление в дело и других победителей.





ФАС РАЗДЕЛЯЕТ РИСКИ

СЛУЖБА ОБЕЩАЕТ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК



В рамках проходящей реформы контроля и надзора Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2018 году планирует перейти на риск-ориентированный подход и сократить число плановых антимонопольных проверок. Со следующего года от проверок будет полностью освобожден малый бизнес, естественные монополии и торговые сети с годовой выручкой свыше 10 млрд руб. как наиболее рискованные с точки зрения антимонопольного контроля ФАС будет проверять раз в три года.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 05.09.2017