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05/09/2017
09:35

Повтор! Д.Медведев утвердил стратегию защиты прав потребителей

Правительство РФ утвердило стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия определяет цели, задачи и принципы государственной политики в области защиты прав потребителей, обеспечения соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам, защиты интересов потребителей всех слоёв населения при обеспечении им равного доступа к товарам и услугам при акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения в целях повышения уровня и качества жизни населения.

Определены приоритетные направления стратегии. К ним, в частности, относятся: обеспечение защиты населения как потребителей, защита потребительских прав социально уязвимых групп населения, стимулирование моделей производства и сферы услуг, способных удовлетворить потребности и запросы потребителей, развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший выбор при более низких ценах, содействие созданию и деятельности общественных объединений потребителей.


"AK&M" от 05.09.2017
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