Президент ЛУКОЙЛа В.Алекперов приобрёл пакет акций общества на 879.285 млн руб.

Президент, член совета директоров, член правления ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов 4 сентября увеличил свою долю в уставном капитале общества до 2.464% с 2.429%. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



Стоимость пакета из 300 обыкновенных акций компании, приобретённого В.Алекперовым на внебиржевом рынке 31 августа, составила 879.285 млн руб.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2016 году снизилась на 29% по сравнению с 2015 годом и составила 206.8 млрд руб. Выручка сократилась на 9% до 5.227 трлн руб., показатель EBITDA - на 11% до 731 млрд руб. Капитальные затраты составили 511.5 млрд руб. (-15.8%), свободный денежный поток достиг 255.1 млрд руб. (+2.7%).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.







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