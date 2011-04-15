Консорциум инвесторов во главе с РФПИ закрыл сделку по приобретению 25% акций аэропорта "Пулково"

Консорциум международных инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), Mubadala Development Company (ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund V и ряда связанных фондов (Baring Vostok), а также ведущих соинвесторов Ближнего Востока завершил транзакцию по приобретению 25% акций компании Thalita Trading Limited (Thalita). Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.



Thalita является холдинговой компанией консорциума "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС), управляющей компании аэропорта "Пулково".



"Усилиями РФПИ был сформирован международный консорциум инвесторов, что позволило привлечь в Россию более $200 млн капитала от ведущих фондов, среди которых есть инвесторы из Азии и Ближнего Востока. Мы уверены, что появление новых акционеров будет способствовать динамичному развитию "Пулково", являющегося одним из крупнейших аэропортов России", - отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания фонда расположена в Москве.



Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации (China Investment Corporation). Деятельность РКИФ направлена на развитие двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.



Фонды Baring Vostok специализируются на прямых инвестициях в России и СНГ. Суммарный привлечённый капитал фондов Baring Vostok составляет более $3.7 млрд. Долгосрочными инвесторами Baring Vostok являются пенсионные и университетские фонды, суверенные фонды и фонды фондов из Северной Америки, Западной Европы, Азии и Ближнего Востока. С 1994 года фонды Baring Vostok вложили свыше $2.8 млрд в 80 компаний России, Казахстана, Украины и других стран СНГ.



АО "Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".



Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в первом полугодии 2017 года вырос на 25.4% до 7.143 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.







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