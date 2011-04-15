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05/09/2017
11:35

Universal Pictures хочет продать 45% акций Oriental DreamWorks

Американская Universal Pictures ищет покупателя на свою долю (45%) в компании Oriental DreamWorks. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Universal Pictures владеет Oriental DreamWorks совместно с китайской медиагруппой China Media Capital. Universal получила долю в СП по наследству, когда покупала в прошлом году DreamWork Animation Джеффри Катценберга. Среди этих активов была и доля в СП господина Катценберга с китайцами.

Владелец China Media Capital фактически подтвердил эту информацию, отметив в интервью газете Financial Times, что американская и китайская стороны по-разному видят будущее компании и её назначение.

По словам Ли Жуйгана, его компания более нацелена на китайский рынок, в то время как Universal хотела бы создавать анимационные фильмы в Китае для глобального зрителя.

По данным FT, вероятным покупателем доли Universal станет Warner Bros., с которой компания уже ведёт предварительные переговоры.

Официально американские компании никак не комментируют ситуацию.

Universal Pictures (Universal Studios) - старейшая из ныне существующих голливудских киностудий, основана Карлом Леммле в 1912 году. С 1915 по 1925 годы была крупнейшей из кинокомпанией США. С 2004 года Universal Pictures является производственным подразделением компании NBC Universal.



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