ВЭБ не согласился на сумму, предложенную за Связь-Банк и Глобэкс

Внешэкономбанк не удовлетворен суммой, предложенной потенциальным инвестором за дочерние ПАО АКБ "Связь-Банк" и АО "Глобэксбанк", и в настоящее время продолжает переговоры. Как сообщают "Ведомости", об этом рассказал журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков.



"С точки зрения "Связи" и Глобэкса мы финализируем решение. Я уже говорил, что думаю, к октябрю так или иначе к какому-то решению придём. Сейчас занимаемся тем, что отрабатываем детали", - сказал глава ВЭБа.



"Претенденты - те, которые и были. У нас есть претендент отдельный на Глобэкс, есть претендент на приобретение группы - и Глобэкса, и "Связи" в целом. Но в принципе не могу сказать, что нас полностью устраивает цена и структура сделки, поэтому мы пока находимся, так скажем, в обсуждении деталей и обсуждении возможностей", - заявил С.Горьков.



Что касается продажи украинской "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка, - то там ситуация за последнее время не изменилась. По словам С.Горькова, за лето никакого официального ответа от Нацбанка Украины по данному вопросу получено не было. "К сожалению, нет чёткого срока, обозначенного Нацбанком, за который он должен дать ответ. В этом есть определённая проблема", - сказал глава ВЭБа, подтвердив намерение банка продать украинскую "дочку" в текущем году.



В отличие от Проминвестбанка, российские "дочки" в этом году продавать не обязательно, полагает он.



Ранее С.Горьков заявлял, что Внешэкономбанк планирует продать Глобэкс и Связь-банк до конца 2017 года и одновременно провести их слияние. По словам топ-менеджера, объединение банков позволит их покупателю получать прибыль в размере 3-4 млрд руб. в год.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



АО "Глобэксбанк" (Банк "Глобэкс", ИНН 7744001433) - универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году, предоставляет все виды банковских продуктов и услуг юридическим и физическим лицам в рублях и валюте. Банк входит в группу Внешэкономбанка.



Ключевым направлением деятельности банка является кредитование определяемых Правительством РФ приоритетных отраслей экономики. Банк кредитует предприятия реального сектора, работает с депозитами юридических и физических лиц, развивает международный бизнес.



Прибыль банка "Глобэкс" после налогообложения по РСБУ за первое полугодие 2017 года составила 303 млн руб.



ПАО АКБ "Связь-Банк" (ИНН 7710301140) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, ежемесячно публикуемую ЦБ РФ. Банк располагает в РФ региональной сетью из 49 филиалов. Он развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц. Внешэкономбанк владеет 99.5% акций Связь-Банка.



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