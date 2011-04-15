Внешэкономбанк и China Merchants Capital создадут фонд для инвестирования совместных проектов

Внешэкономбанк подписал c китайской China Merchants Capital меморандум о взаимопонимании с целью финансирования совместных проектов, а также создания фондов в области высоких технологий и инноваций. Об этом говорится в сообщении банка.



Среди прочего стороны рассматривают возможность совместного участия в одном из фондов, сфокусированном на инвестициях в российские компании, в том числе ориентированные на экспорт.



Церемония подписания состоялась в рамках визита делегации Внешэкономбанка в Шэньчжэнь, Китай.



China Merchants Capital учреждена в 2012 году для интеграции инвестиционного бизнеса China Merchants Group. Штаб-квартира компании расположена в г.Шэньчжень и в Гонконге, в части международных операций. Капитал под управлением превышает $35 млрд, сосредоточен в порядка 30 фондах. Стратегия компании направлена на содействие структурной перестройке китайской экономики на основе преимуществ холдинга China Merchants в сфере промышленности, транспортной инфраструктуры, недвижимости, высоких технологий, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.





"AK&M" от 05.09.2017