МегаФон опроверг информацию об уходе из компании генерального директора

Пресс-служба ПАО "МегаФон" опровергла информацию о возможном уходе из компании генерального директора, опубликованную в статье газеты "Ведомости". Об этом говорится в сообщении компании.



Пресс-служба отметила, что постановка вопроса о том, что Сергей Солдатенков может покинуть компанию в связи с недовольством акционеров его деятельностью выглядит особенно странно в контексте последних событий. 30 августа МегаФон представил финансовые результаты своей деятельности за II квартал 2017 года, которые были позитивно восприняты инвестиционным сообществом и акционерами компании: акции компании после выпуска отчетности выросли на 6.6% (по данным на закрытие последнего торгового дня в Лондоне).



Впервые за последние пять кварталов сервисная выручка и выручка от мобильных услуг прекратили свое снижение. Положительную динамику продемонстрировал и показатель OIBDA впервые за последние 7 кварталов, увеличившись на 3.6% год к году, приросла и абонентская база. Рентабельность бизнеса оператора по результатам полугодия остается достаточно высокой на рынке.



По словам председателя совета директоров МегаФона Владимира Стрешинского, "акционеры удовлетворены тем, как развивается Компания, и поддерживают ее руководство и лично Сергея Солдатенкова. Грамотная реализация новой стратегии руководством компании во втором квартале позволила развернуть отрицательные тренды отрасли - ситуация в бизнесе компании и на рынке показала первые сигналы улучшения".



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Прибыль ПАО "Мегафон" за I квартал 2017 года по МСФО упала в 2.1 раза до 4.179 млрд руб. с 8.766 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15% до 86.254 млрд руб. с 75.15 млрд руб. Операционная прибыль составила 13.364 млрд руб. против 15.56 млрд руб. (-1%). Прибыль до налогообложения упала в 2.12 раза до 5.396 млрд руб. с 11.429 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2 раза до 5.169 млрд руб. с 12.014 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.7% до 68.944 млрд руб. с 69.453 млрд руб., валовая прибыль - на 22% до 22.575 млрд руб. с 29.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 6.451 млрд руб. с 15.356 млрд руб.



"AK&M" от 05.09.2017