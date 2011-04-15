ФАС возбудила дело в отношении Киви Банка в связи с рекламой кредитной карты "Совесть"

Московское УФАС России возбудило дело в отношении АО "Киви Банк" в связи с обращением физического лица по факту трансляции в эфире "Первого канала" рекламного ролика кредитной карты "Совесть". Об этом говорится в сообщении ФАС.



В рекламном материале информация о возможности использования кредитной карты "Совесть", условиях и порядке погашения кредиторской задолженности, в частности сведения о том, что "проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами", выведены из поля зрения потребителя.



Регулятор зафиксировал признаки нарушения законодательства в области рекламы. В действиях Киви Банка усматриваются признаки нарушения, выраженные в отсутствии ряда условий пользования кредитной картой, существенная часть информации о продукте демонстрируется нечитаемым шрифтом, что искажает смысл и вводит потребителя в заблуждение.



Дело назначено к рассмотрению на 7 сентября 2017 года.

Руководство проекта "Совесть" не согласилось с предъявленной претензией и будет отстаивать свою позицию на предстоящем слушании.



"Мы назвали свой продукт "Совесть" и с самого начала строили коммуникацию так, чтобы она была максимально понятной для потребителя: без подводных камней и мелкого текста, как это широко распространено на рынке. В ролике, о котором идёт речь, мы использовали несколько особых приёмов для того, чтобы текст воспринимался лучше и чтобы зритель обратил внимание на все детали", - прокомментировала сообщение ФАС пресс-служба проекта "Совесть".



Обычно текстовый блок идёт внизу экрана по ходу сюжета - и мы также это используем, однако сам текст у нас крупнее общепринятого и контрастнее. Кроме того, в финале ролика мы продублировали информацию отдельным кадром, хотя на рынке финансовых продуктов это вообще мало кто использует. Мы уделили этому блоку, назвав его "КРУПНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕКСТ" (и он действительно крупный), более 2 секунд, то есть почти 10% всей длительности ролика, сообщает пресс-служба проекта, подчеркивая, что юридический текст написан простым языком, его можно не только прочитать, но понять, не будучи юристом.



Пресс-служба также отмечает, что фраза "проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами" в ролике появляется дважды: на 17 секунде и в финале. Совокупное время демонстрации этой информации превышает 10 секунд (треть всего ролика).



"AK&M" от 05.09.2017