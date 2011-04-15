Минфин с 7 сентября увеличивает покупку валюты в 1.5 раза

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 сентября по 5 октября 2017 года, составит 71.7 млрд руб. Соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты будет равен в эквиваленте 3.4 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение Минфина.



Объём средств, который направлен на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 августа по 6 сентября 2017 года, - 47.6 млрд руб. Таким образом, с 7 сентября Минфин увеличивает покупку валюты в 1.5 раза. В августе Минфин увеличил покупку валюты почти в 600 раз.



Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в сентябре 2017 года прогнозируется в размере +77.9 млрд руб.



Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам августа 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в августе 2017 года, осуществлённой месяцем ранее, составило -6.2 млрд руб. преимущественно за счёт более низкого объёма экспорта и добычи нефти по сравнению с прогнозированным уровнем.





"AK&M" от 05.09.2017