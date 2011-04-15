ФАС возбудила дело после проверки рекламных материалов сети магазинов METRO

Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Метро Кэш энд Керри" за распространение рекламы алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Рекламодатель привлекал внимание к себе как к продавцу именно алкогольной продукции, так как информация о напитках, содержащих этиловый спирт, продвигалась через каталог, распространяемый посредством почтовой рассылки и СМС-сообщений.



Антимонопольный орган отмечает, реклама указанных товаров и их продавца может распространяться исключительно в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов. Однако "Метро Кэш энд Керри" распространяло спорную рекламу за пределами разрешённых законом "О рекламе" мест.



Московское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения части 2.1 статьи 21 закона "О рекламе" и назначило его рассмотрение на 19 сентября 2017 года.



"МЕТРО Кэш энд Керри" - крупнейшая управляющая компания международного бизнес-формата cash & carry (мелкооптовая торговля) торгового холдинга "МЕТРО ГРУП". В России "МЕТРО Кэш энд Керри" присутствует с 2000 года. Сегодня компания представлена 89 торговыми центрами в 50 регионах страны.





"AK&M" от 05.09.2017