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05/09/2017
16:52

Минприроды предложило перевести Eurasia Drilling под российскую юрисдикцию

Минприроды предлагает в рамках сделки по покупке американской компанией Schlumberger доли в российской Eurasia Drilling Сompany (EDC) полностью перевести EDC в российскую юрисдикцию. Как сообщает газета "КоммерсантЪ", об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на полях Восточного экономического форума.

"Минприроды предложило ФАС установить требование к сделке Schlumberger в части перевода EDC полностью под российскую юрисдикцию и формирования органов управления компании из лиц, имеющих доступ к гостайне, в соответствии с российским законодательством", - сказал С.Донской.

Как ранее выяснил "Ъ", EDC заключила мировое соглашение с группой недовольных миноритариев во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. EDC согласилась повысить цену выкупа акций у этих миноритариев. По мнению юристов, из-за этого компания оказалась под угрозой исков со стороны других инвесторов, согласившихся продать бумаги по прежней цене. Но продолжение спора могло дополнительно осложнить новую попытку Schlumberger купить контроль в EDC.

Eurasia Drilling Company Ltd. - крупнейшая независимая буровая компания России, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин на лицензионных участках ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ТНК-ВР. Акции Eurasia Drilling Company котируются на Лондонской фондовой бирже. Основной актив Eurasia Drilling Company - ООО "Буровая компания "Евразия".

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 85 странах мира и насчитывает около 100 тыс. сотрудников. В 2016 году выручка компании составила $27.81 млрд.

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