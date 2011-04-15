Total продаст свою долю в месторождении Gina Krog компании Kufpec

Total планирует продать оставшуюся долю в нефтегазовом месторождении Gina Krog, добыча на котором началась в июне 2017 года. Как сообщает журнал Neftegaz.ru, об этом компания заявила 4 сентября.



Свою 15-процентную долю в месторождении компания намерена продать Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec).



По завершении продажи Kufpec будет владеть 30% долей участия в месторождении, Statoil будет принадлежать 58.7% акций, PGNiG Upstream International - 8%, а Aker BP - 3.3%.



Продажа пакета акций будет осуществлена в рамках более крупной сделки с Kufpec, которая была согласована в 2016 году. Общая стоимость сделок составит $617 млн.



В Total пояснили, что избавившись от данного актива, компания сможет сфокусироваться на других возможностях в Норвегии. Вполне вероятно, что она уже освобождает место для новых активов. Так, в августе Total объявила, что приобретёт Maersk Oil за $5 млрд.



Извлекаемые запасы Gina Krog оцениваются в 106 млн баррелей нефти, 11.8 млрд куб. м газа и 3.2 млн т газового конденсата. В освоение месторождения уже вложено свыше $3.7 млрд. В течение первых 16 лет разработки месторождения объём инвестиций в проект составит $4.88 млрд, эксплуатационные расходы - $167 млн в год. Ожидается, что добыча будет вестись в течение 15-20 лет, полка добычи составит 60 тыс. баррелей нефти и 9 млн куб. м газа в сутки.



На месторождении Gina Krog планируется бурение 20-ти скважин. Первоначальный план предусматривает 11 добывающих и 3 нагнетательных скважины. Месторождение привлекательно тем, что находится в развитых районах с налаженной инфраструктурой. Добывающая платформа на месторождении Gina Krog подсоединена к перерабатывающей инфраструктуре платформы Sleipnir A.



Компания Total S.A. осуществляет весь цикл работ, связанных с нефтегазовым производством, начиная с добычи и заканчивая реализацией продукции переработки конечным потребителям.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"