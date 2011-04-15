United Technologies согласилась купить Rockwell Collins за $23 млрд

Американская United Technologies Corp. (UTC) согласилась купить производителя авиационной электроники Rockwell Collins Inc. (США) примерно за $23 млрд, создав аэрокосмическое предприятие, которое сможет полностью оснащать лайнеры и военные самолёты - "от кончика до хвоста". Об этом сообщает агентство Bloomberg.



"Это важная сделка для UTC и авиационной отрасли в целом", - сказал президент консалтинговой компании Tecop International Inc. (Сан-Диего) Ганс Вебер. Покупая Rockwell Collins, который поставляет системы авионики для 787-ми планетарных систем США, "UTC становится критически важным поставщиком для Boeing и будет иметь сильную переговорную позицию, поскольку Boeing оказывает ценовое давление на поставщиков".



United Technologies планирует объединить свой аэрокосмический бизнес с Rockwell Collins в новом подразделении под названием Collins Aerospace Systems. Гендиректор Rockwell Collins Келли Ортберг возглавит это подразделение, а Дейв Гитлин, который в настоящее время руководит UTC Aerospace Systems, будет выполнять функции президента и главного операционного директора.



"Это приобретение добавляет огромные возможности для нашего аэрокосмического бизнеса", - отметил исполнительный директор UTC Грег Хейс. Компания будет сосредоточена на разработке технологически совершенного оборудования, чтобы сделать самолёты "более интеллектуальными и более связанными".



Консолидация необходима для производителей аэрокосмических изделий, сказал основатель авиационной консалтинговой компании Endau Analytics Шукор Юсоф. Учитывая, что отрасль остается фрагментированной, данная сделка вряд ли встретит нормативные барьеры, полагает он.









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