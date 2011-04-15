Газпром продаёт гостиничный комплекс "Пик отель" в Красной Поляне за 1 млрд руб.

ПАО "Газпром" объявило о проведении открытого аукциона по продаже четырёхзвездочного гостиничного комплекса "Пик отель", расположенного в Красной Поляне (Сочи). Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В частности, на продажу выставлены два гостиничных корпуса на 94 номера общей площадью 8.28 тыс. кв. м, гостиница на 12 номеров площадью почти 356 кв. м, 5 вилл общей площадью 1.625 тыс. кв. м, 7 коттеджей на 1.117 тыс. кв. м, объекты инфраструктуры и НЗС.



Начальная цена выставленного на аукцион имущества составляет около 1 млрд руб. (с НДС). Объекты, входящие в состав гостиничного комплекса, планируется реализовать единым лотом. Информация о дате и условиях проведения торгов будет размещена дополнительно.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.









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