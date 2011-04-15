Volkswagen приостановил торги по продаже производителя мотоциклов Ducati

Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) приостановил аукцион по продаже итальянского производителя мотоциклов Ducati за 1.5 млрд евро ($1.8 млрд). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.



VW сообщил пяти претендентам на покупку Ducati о временном прекращении приёма обязательных заявок после того, как столкнулся с сопротивлением со стороны наблюдательного совета компании и немецких профсоюзов.



Некоторые участники торгов выразили удивление и недовольство по поводу приостановки торгов. Представители VW, Audi и профсоюзов отказались от комментариев.



По словам одного из источников, ожидается, что аукцион завершится в конце текущего года, а приём обязательных предложений может возобновиться в октябре. Другие источники считают маловероятным любое решение наблюдательного совета о продаже Ducati. Заседание совета назначено на 29 сентября.



Ducati был приобретён входящей в Volkswagen компанией Audi в 2012 году за 860 млн евро, а вопрос о его продаже был рассмотрен в апреле 2017 года. Это было связано с попыткой концерна сократить расходы после "дизельного скандала".



Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Мировые продажи автомобилей Volkswagen в первом полугодии 2017 года выросли на 0.8% до 5.156 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а продажи в России - на 9.5% до 85.8 тыс.







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